Люльку из воздуха продавал житель Хабаровского края
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровске осудят 44-летнего жителя Ванинского района за мошенничество. Он обманул в интернете человека, продав ему несуществующий товар.
- В декабре 2021 года мужчина, находясь в поселке Высокогорный Ванинского района, разместил в интернете заведомо ложное объявление о продаже монтажной люльки за 25 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Потенциальный покупатель договорился о сделке и перевел ему деньги – всю сумму сразу. Тогда лжепродавец тут же перестал выходить на связь: трубки не брал, на сообщения не отвечал. Обманутый обратился в полицию.
Оказалось, что это не единственная жертва мужчины. Он обманул пятерых человек на 115 тысяч рублей. Дело рассмотрит Железнодорожный суд Хабаровска.
Также в краевой столице приговор вынесут 36-летнему мужчине за покушение на сбыт наркотиков. Для этого он даже вступил в группировку.
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