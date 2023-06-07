Хотел отомстить бывшей: комсомольчанин сообщил об угрозе в местной школе

В отместку бывшей девушке житель Комсомольска наврал о минировании школы, в которой она работала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле этого года на телефон ЕДДС позвонил мужчина и сообщил, что в школа Комсомольска-на-Амуре заминирована и опасна для работников и учеников. На место выехала полиция, опасных предметов там не нашли.

- Оперативные сотрудники определили номер телефона, с которого поступил звонок, установили и задержали его владельца. Им оказался 35-летний ранее судимый житель города Юности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что бывшая девушка мужчины работала в этой школе учителем. И таким образом он решил ей отомстить. Роль сыграл и тот факт, что комсомольчанин был изрядно выпившим. В итоге, желая нарушить работу учреждения, он позвонил в ЕДДС.

Против него завели дело за ложное сообщение о терроризме. Сейчас его закончили расследовать, мужчину ждет суд. Ему грозит до пяти лет колонии, а пока он находится под подпиской о невыезде.

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