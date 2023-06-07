Браконьеров осудили за ловлю красной рыбы в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Охотском районе вынесли приговор двоим местным жителям за незаконную рыбалку в крупном размере.

Сентябрьским вечером прошлого года мужчина отправились на реку Горячая к месту нереста лососевых рыб. В итоге им удалось поймать сетью 10 экземпляров кижуча и гольца.

- Противоправными действиями причинен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 190 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Каждый получил два года условно с тем же испытательным сроком. Кроме того, они должны будут выплатить причиненный природе ущерб.

Ранее из краевой столицы контрабандисты вывезли в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта. Внушительный груз древних костей стоил внушительных денег - больше 192 миллионов рублей. Этим занимались двое жителей Уссурийска и Хабаровска.

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