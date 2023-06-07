На принудительное лечение отправили больную туберкулезом жительницу Хабаровского края Фото: приставы Хабаровского края

Приставам Хабаровского края пришлось заставить женщину с открытой формой туберкулеза лечь в больницу на лечение. Жительница Комсомольска-на-Амуре была носительницей открытой формы инфекции и была опасна для окружающих.

- В отделе судебных приставов завели исполнительное производство в отношении 32-летней гражданки на основании документа, выданного Центральным районным судом. Должница была надлежащим образом уведомлена об исполнительном производстве, а также предупреждена об ответственности за уклонение от исполнения судебного решения. Предупреждение судебного пристава она проигнорировала, в связи с чем сотрудником службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

После этого женщина все равно не хотела лечиться. Тогда приставы с медиками пришли к ней в гости и силой доставили ее в больницу. Теперь ей предстоит длительный курс и обследование.

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