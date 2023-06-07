Муж решил уйти: магаданку осудят за попытку защититься от побоев супруга ножом в Рождество

За драку с ножом в Рождество осудят жительницу Магадана
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магадане суд вынесет приговор 27-летней женщине. Ее обвиняют в превышении самообороны, в итоге которой человек получил тяжкий вред здоровью.
Женщина восемь лет жила с мужчиной, у них рос ребенок. Все было хорошо, пока в ночь на Рождество пара не поругалась.
- После ссоры муж решил уйти из дома и начал собираться, но жена пыталась воспрепятствовать. В результате супруг проявил агрессию и начал ее избивать, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Пытаясь защититься, женщина схватила кухонный нож и ударила обидчика им в живот. Потом сама вызвала скорую помощь.
Только ее действия оказались незаконными. Теперь женщину ждет суд.
Напомним, жителя Комсомольска-на-Амуре осудят за ложное сообщение о минировании школы. Там работала его бывшая девушка, и он таким образом решил ей отомстить.
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