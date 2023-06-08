Власти Хабаровского края поддержат инвесторов, готовых достроить проблемные дома Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание по вопросам содействия обманутым дольщикам. На встречу были приглашены и владельцы недостроенного жилья. Участники заседания обсудили пути решения проблемы недостроев.

Закончить строительство домов в регионе планируют при участии Фонда развития территорий. К примеру, в комплексе «Утес» многоквартирный дом готов больше чем на 60 процентов. Чтоб продолжить работы, нужно переделать документы и получить разрешение. Сейчас ведутся переговоры с Фондом для софинансирования строительства.

Также власти региона решают вопрос с долгостроями ООО «Томари-Оро», ООО «Аметист» и ООО «Лидер». Чтобы закончить строительство, нужно около 1,78 миллиарда рублей. Фонд готов выделить 1,42 миллиарда. Краевая поддержка составит 341 миллион рублей.

Для достройки всех проблемных домов нужны инвесторы. Чтобы привлечь средства, правительство Хабаровского края готово оказать поддержку. Для них создадут более выгодные условия и выделят компенсационные участки земли.

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