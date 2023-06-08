Экспресс-доставка: поездку «с огоньком» устроил пассажирам водитель автобуса в Хабаровске

Автобус с горящей выхлопной трубой перевозил пассажиров в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Видео с пассажирским турбо-автобусом появилось в городских пабликах. Водитель рейсовой машины ехал по маршруту №56, в то время как из выхлопной трубы вырывались языки огня. Пассажиры в салоне не догадывались о происходящем и спокойно сидели на своих местах.
В комментариях мнение подписчиков насчет увиденного разделилось. Одни шутят, другие - возмущены поведением оператора: «Вместо того чтобы снимать, лучше бы предупредил водителя об опасности». Есть и те, кто выдвигает теории о том, почему из выхлопной трубы извергается огонь. Одна из версий - некачественное топливо.
Ранее в Хабаровске случилось другое ЧП. В час пик заполненный людьми автобус №40 загорелся на остановке «Институт культуры». Пассажирам пришлось срочно эвакуироваться.
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