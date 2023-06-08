Что произошло в Хабаровске в ночь на 8 июня

Маленькая девочка погибла в больнице в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео, предоставленного редакции Ириной Блинниковой
Маленькой Рите был всего годик, когда она погибла в больнице от внезапного приступа диабета. За несколько дней до этого ее бабушка заметила, что малышка теряет зрение, девочку рвет, и она стала менее активной. Ребенка показали врачу, который списал ее состояние на питание. Доктор посоветовал давать девочке больше воды и выписал направление на анализы. На время Рите стало лучше, но через несколько дней приступ повторился, и она впала в кому. Малышка умерла, так и не придя в сознание.
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