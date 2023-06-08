«Мистер-сидр», убивший 32 человека, ищут в магазинах Хабаровска Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Магазины Хабаровска и края проверяют на наличие в продаже суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр», от которого погибли 32 человека и еще 68 находятся в больницах. Сообщается, что четыре человека находятся в критическом состоянии.

- В Хабаровском крае сообщений о случаях отравления не поступало. По региону продукция «Мистер Сидр» в обороте не выявлена, - рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

К вечеру 7 июня специалисты Роспотребнадзора изъяли 66,5 тысячи литров суррогатного алкоголя, произведенного на территории Самарской области. Больше всего - в Астраханской и Курганской областях, Республике Удмуртия. Продукция также выявлена на территории Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Республик Крым, Мордовия, Чувашия, Коми и Марий Эл, Пермского края.

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