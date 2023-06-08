Фермеры развивают хозяйства при поддержке правительства Хабаровского края Фото: минсельхоз Хабаровского края

Фермеры могут получить краевой грант «Агростартап» на развитие собственного хозяйства. С 2019 года такой поддержкой воспользовались 40 сельхозпроизводителей. Благодаря этому в регионе установлено 35 сезонных теплиц, закуплено 30 спецмашин, 138 голов крупного рогатого скота, построено четыре загона для животных, создано больше 50 рабочих мест.

- В апреле 2023 года поддержку уже получили девять начинающих фермеров из Хабаровского, Нанайского, Амурского, Советско-Гаванского и района имени Лазо. Они займутся картофелеводством, тепличным овощеводством, разведением пчел и выращиванием ягод, - сказала представитель минсельхоза Галина Подузова.

В 2024 году размер гранта планируют увеличить. Растениеводы смогут получить пять миллионов вместо трех, а животноводы - семь вместо пяти миллионов рублей.

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