Инвестировать в продукцию из торфа предложили хабаровским бизнесменам Фото: Василий Вахрин

В регионе большие запасы торфа, который можно использовать для производства продукции. Открытие завода по переработке природных ресурсов - выгодное предложение для инвесторов.

- Предприятия, которые добывают торф, ориентированы больше на его продажу в рассыпном виде, минуя переработку. Поэтому конкуренция в отрасли низкая. Срок окупаемости проекта по открытию завода при полной реализации всей производимой продукции составит примерно два - два с половиной года, а инвестиции в проект - 72 миллиона рублей, - сказал глава центра инвестиционной аналитики АПИРИ Василий Хмельницкий.

Производители продукции из торфа смогут сбывать ее в страны АТР, где ее готовы покупать в больших объемах. Пока в регионе такие товары делает только одно предприятие. Новым инвесторам предоставят пакет льгот. Для получения консультации можно обращаться в АПИРИ Хабаровского края по телефону 8 (800) 700-19-27.

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