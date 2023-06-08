12 выпускников Хабаровского края получили 100 баллов на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускники Хабаровского края узнали первые результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе. 12 школьников смогли набрать максимально возможные 100 баллов.

- Максимум по литературе набрали пять 11-классников из Хабаровска, трое из Комсомольска и по одному человеку из Амурского и Ванинского районов. Высший балл по химии получили два выпускника из Хабаровска и Комсомольска, - написал в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона поздравил выпускников. 100-балльники станут претендентами на получение премии имени Николая Ивановича Гродекова в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году ее получили 35 человек.

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