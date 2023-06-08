День молодежи отпразднуют в Хабаровске 24 июня Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск стал одним из 15 городов России, где пройдет масштабный фестиваль в честь Дня молодежи. Праздник будут отмечать 24 июня на территории парковки арены «Ерофей». Мероприятия начнутся в 9:00 и продлятся до 23:00. Уже известна программа на День молодежи в Хабаровске в 2023 году.

- На площадке пройдет множество мастер-классов, выступлений. Будут открыты зоны для дрифта, граффити, панны, футбольного фристайла, брейка, воркаута, BMX, скейтбординга, трикинга, роллер-спорта, скалолазанья, рэп-батла и многие другие. Гостей ждет концерт, на котором выступит специально приглашенный гость, - рассказали в администрации Хабаровска.

Вход на фестиваль будет бесплатным. Предварительно нужно пройти регистрацию на сайте youthday.ru.

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