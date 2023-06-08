Хабаровский детский лагерь «Олимп» возобновит работу в 2024 году Фото: Администрация Хабаровска

Детский лагерь «Олимп» закрылся в 2021 году из-за плохого состояния помещений. Сейчас учреждение приводят в порядок и планируют открыть в 2024 году. Подрядчик приступил к строительству нового модульного здания столовой. Как продвигаются работы, проверил мэр города Сергей Кравчук, депутат госдумы Максим Иванов и сенатор РФ от Хабаровского края Андрей Базилевский.

- В 2024 году запланировано введение в эксплуатацию двух спальных корпусов на 40 мест каждый и столовой на 240 мест. Наша задача - получить в 2024 году санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на открытие лагеря, тогда он будет включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории края. Подрядной организации поставлена задача сдать столовую в сентябре этого года, - сказал Сергей Кравчук.

Глава города обратился к Максиму Иванову и Андрею Базилевскому с просьбой помочь включить лагерь «Олимп» в федеральную программу. Тогда город получит средства на масштабный ремонт учреждения. Но независимо от решения первая смена заедет в лагерь уже летом 2024 года.

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