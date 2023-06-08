Пенсионерка из Хабаровска отдала мошенникам более миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На хитрые уловки мошенников попалась пенсионерка из Хабаровска. 70-летнюю женщину обманул неизвестный мужчина, позвонивший ей по телефону. Голос в трубке твердил об опасности и потере сбережений. Женщина доверилась и действительно лишилась всех своих накоплений.

Жительнице Центрального района позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Сказал, что с ее карты списывают деньги. Чтобы остановить этот процесс, нужно через банкомат вывести средства и сбросить их на «безопасный» счет.

Женщина пошла к банкомату и сделала все, что просил голос в трубке. Сначала сняла деньги, а потом сбросила на три разных счета, которые ей продиктовали.

- Жительница перевела на счета мошенников миллион сто тысяч рублей. При этом в марте участковый отдела полиции №4 вручал ей памятку о сценариях, которыми пользуются мошенники. Такая схема также описывалась в памятке, - рассказал «КП» - Хабаровск» врио начальника полиции УМВД России по Хабаровску Артем Поляков.

Пенсионерка лишилась всех своих сбережений, а мужчина на том конце провода резко пропал со всех радаров. На звонки он больше не отвечал. На злоумышленника завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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