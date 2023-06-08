Крестный ход состоится в Хабаровске 11 июня Фото: Хабаровская епархия

Общегородской Крестный ход состоится в Хабаровске 11 июня сразу после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В 11:30 колонна выдвинется от площади Славы в сторону Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, который расположен на Комсомольской площади.

Сразу после Крестного хода в 13 часов в хабаровском парке имени Муравьева-Амурского для жителей и гостей города состоится праздничная программа. Участие могут принять все желающие.

На время Крестного хода некоторые улицы Хабаровска будут перекрыты. В связи с этим изменится работа общественного транспорта. В городе временно скорректируют маршруты автобусов. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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