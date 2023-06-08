Потерял память после инсульта: пропавшего мужчину нашли после ночи поисков под Комсомольском

Мужчина с амнезией блуждал всю ночь, не сумев найти дорогу домой в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 июня пожилой мужчина ушел из дома в СНТ «Галичное» и пошел пешком в сторону Комсомольска. Пропажу 68-летнего пенсионера заметили его родные около 16:00. Прождав несколько часов, они позвонили в полицию и сообщили о пропаже человека. Близкие рассказали, что недавно мужчина перенес инсульт, из-за чего теперь страдает потерей памяти.

С момента пропажи прошло четыре часа, когда информацию передали в краевой Центр управления в кризисных ситуациях. По тревоге были подняты все экстренные службы. К поискам привлекли поисково-спасательный отряд МЧС, волонтеров, полицию и сотрудников ГИБДД. Выяснилось, что последний раз мужчину видели вечером, идущим в сторону Города Юности. К предположительному месту пропажи выехали 24 человека.

- Местность осматривали всю ночь. Обходили все улицы СНТ по несколько раз, обследовали трассу. Отыскать пропавшего удалось только на рассвете, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели нашли мужчину на территории СНТ Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Оказалось, что пенсионер он всю ночь провел на территории СНТ. Он пытался вечером найти дорогу домой, но потерялся. Возможно, он остался ночевать на одной из дач, поэтому его не нашли ночью.

Мужчину осмотрели и расспросили. Он не пострадал и не нуждался в помощи врачей., поэтому его передали родственникам.

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