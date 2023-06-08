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НовостиПроисшествия8 июня 2023 5:48

Пятерых парней из Хабаровска осудят за нарисованное за деньги граффити на вагонах поезда

Ущерб превысил 25 тысяч рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Пятерых парней из Хабаровска осудят за нарисованное за деньги граффити на вагонах поезда

Пятерых парней из Хабаровска осудят за нарисованное за деньги граффити на вагонах поезда

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Железнодорожном суде Хабаровска приговор вынесут пятерым парням от 21 до 24 лет. Их осудят за вандализм.

В июне прошлого года и в январе текущего они разрисовали четыре вагона Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава граффити. Сделали они это не просто так, а за деньги, которые им кто-то пообещал в мессенджере.

- Преступными действиями причинен ущерб филиалу ООО «РЖД» на сумму более 26 тысяч рублей, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Парни признали свою вину. Теперь им грозит одно из трех наказаний: колония, принудительные работы или ограничение свободы до трех лет.

Ранее в Хабаровском крае осудили двоих браконьеров. Они, сговорившись, отправились на рыбалку во время нереста красной рыбы и выловили там 10 экземпляров, причинив природе ущерб в 190 тысяч рублей.

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