Пятерых парней из Хабаровска осудят за нарисованное за деньги граффити на вагонах поезда Фото: Иван МАКЕЕВ

В Железнодорожном суде Хабаровска приговор вынесут пятерым парням от 21 до 24 лет. Их осудят за вандализм.

В июне прошлого года и в январе текущего они разрисовали четыре вагона Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава граффити. Сделали они это не просто так, а за деньги, которые им кто-то пообещал в мессенджере.

- Преступными действиями причинен ущерб филиалу ООО «РЖД» на сумму более 26 тысяч рублей, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Парни признали свою вину. Теперь им грозит одно из трех наказаний: колония, принудительные работы или ограничение свободы до трех лет.

Ранее в Хабаровском крае осудили двоих браконьеров. Они, сговорившись, отправились на рыбалку во время нереста красной рыбы и выловили там 10 экземпляров, причинив природе ущерб в 190 тысяч рублей.

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