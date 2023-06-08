Государственных инспекторов ждут в Джугджурском заповеднике Хабаровского края Фото: ДУБРОВИН Валерий

С 2024 года в Джугджурском заповеднике начнут создавать кордонную службу охраны. Важной задачей является подбор кадров на должность государственного инспектора, поэтому сейчас идет формирование кадрового резерва.

- В кадровый резерв зачисляются граждане, чья квалификация соответствует требованиям к должности, или же претендент намерен получить все навыки и умения до момента вступления в должность, - рассказали в ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский».

Благодаря резерву получится как можно быстрее найти сотрудников на доступные вакансии и создать базу специалистов для привлечения на работу по ГПХ, а также быстро обменяться кадрами с другими охраняемыми территориями.

Чтобы попасть в резерв, нужно заполнить анкету и заявление и отправить их на почту djugdjur@ngs.ru с темой «Кадровый резерв».

В заповеднике предупреждают: работать придется в холодном климате Охотского моря с бесконечными туманами, шквалистыми ветрами, непредсказуемыми волнами, непролазной тайгой, болотами и при этом прекрасными видами и удивительными дикими местами, где можно остаться с природой наедине.

Это работа в местах, где ходил Москвитин с отрядом казаков, где провел свои полевые экспедиции Федосеев со своими геологическими партиями. Это деревянные дома с печками, баня, уличный туалет, электричество от генератора, спутниковая и радиосвязь.

Инспектор будет патрулировать воды заповедника на моторных лодках, территории на снегоходах и пешком, выявлять и пресекать нарушения и возгорания, возможно - тушить пожары и обновлять минералогические полосы, а также чистить просеки, поддерживать дороги в надлежащем виде, убирать территорию кордона, учитывать встречи животных, вести карточки, дневники и другую документацию.

Среди обязательных требований: это должны быть ответственные и дисциплинированные семейные пары без детей в возрасте от 21 до 40 лет без судимости, вредных привычек и хронических заболеваний. У кандидатов должно быть огнестрельное оружие, права на управление маломерными судами для районов плавания ВВ, ВВП, МП, на мотовездеходы, с обязательным опытом ремонта снегоходов «Буран». Также обязателен опыт работы с бензопилами, генераторами и другими электро- и бензоинструментами.

Если есть опыт в природоохранной сфере, наличие профильного высшего образования, и вы увлекаетесь фото и видео, то это станет только плюсом.

Вас официально устроят по трудовому кодексу, будут платить хорошую зарплату. Каждый год предоставляют отпуск - 56 календарных дней, раз в два года - льготный оплачиваемый отпуск по России, двойная оплата за работу в выходные и праздники, а также командировки в другие заповедники для обучения и обмена опытом.

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