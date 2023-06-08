В селе с литературным названием в Хабаровском крае впервые появился высокоскоростной мобильный интернет МТС

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Цифровая экосистема МТС в рамках очередного этапа модернизации сети 4G в населенных пунктах Хабаровского края запустила новую базовую станцию в малом населенном пункте, названном в честь великого русского поэта и драматурга А. С. Пушкина. В селе Пушкино в Бикинском районе Хабаровского края более трехсот жителей получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС.

В зоне покрытия быстрого и бесперебойного доступа в интернет находятся: детский сад, школа, здание администрации района, сельскохозяйственное предприятие «Бикин ДВ». Появление 4G МТС в Пушкино является важным шагом в развитии сельских регионов. Высокоскоростной интернет позволяет селянам получить доступ к современным технологиям и улучшить свои экономические, социальные и культурные возможности.

«МТС продолжает расширять свою сеть высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах, чтобы жители сельской местности не отставали от горожан и им также было комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Ранее жителям села Пушкино была доступна голосовая связь МТС, селяне могли звонить близким, однако 2G не закрывала всех потребностей наших абонентов. Поэтому нами было принято решение об установке дополнительного LTE телеком-оборудования. Теперь жители и гости села смогут работать дистанционно, пользоваться госуслугами, регистрироваться и общаться в соцсетях, заказывать лекарства и одежду в интернет-магазинах, а также звонить в 4G по технологии VoLTE, отличающейся эффектом присутствия собеседника и мгновенным соединением», - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.