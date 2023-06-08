Магадан занял второе место по результатам «ЗаБега.РФ» Фото: Антон Басанский

Стали известны итоги седьмого марафона «ЗаБег.РФ». В этом году в тройку самых беговых городов по стране вошел Магадан. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Басанский.

- Это наше общее достижение. Второй год подряд мы показываем высокие результаты! Поздравляю всех нас. Спасибо всем за участие, - сказал депутат.

Столица Колымы получила в забеге 27,45 балла, немного недотянув до лидера - Липецка, у которого на счету 29,34 балла. Тройку лучших замкнул Санкт-Петербург с результатом 21,55 балла.

Четвертое место отстало на приличное количество очков. У Великого Новгорода в сумме вышло 14,07 балла, пятерку замкнула Пермь с результатом 11,85 балла.

На шестом месте оказался Владивосток - у него 11,81 балла, у Пскова 10,24 балла, у Твери - 9,75, у Москвы - 9,68. Замкнул десятку лучших Курск с результатом 8,41 балла.

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