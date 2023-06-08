Больше 100 тонн сельди успешно прошли проверку в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Россельхознадзоре Хабаровского края проверили пойманную в регионе сельдь. Обычно рыба проходит через лабораторию, прежде чем поступить на прилавки рынков и магазинов.

- В соответствии с требованиями законодательства РФ и требованиями страны-импортера, в случае если рыба будет отправлена на экспорт, все образцы продукции проверяются по показателям безопасности, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

В лаборатории проверили рыбу на паразитов, микробиологию, токсичность и соответствие физико-химическим показателям.

Всего в крае с начала путины этого года проверили почти 100 тонн рыбы. Вся она прошла проверку и оказалась безопасной.

Между тем ловля рыбы в путину может быть незаконной и повлечь за собой уголовное дело, как это произошло для жителей Хабаровского края. Они выловили 10 экземпляров лососевых сетью и нанесли ущерб природе.

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