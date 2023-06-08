Ярмарку выходного дня отменили в Хабаровске 10 июня
Фото: Иван МАКЕЕВ
Минсельхоз Хабаровского края сообщил об отмене ярмарки выходного дня в предстоящую субботу, 10 июня. О причинах не говорится. В воскресенье же мероприятие пройдет по плану.
- Будет проведен «День местных производителей хлеба и кондитерских изделий». Гостей ждут дегустация и розыгрыш ящика фермерской продукции, - рассказали в министерстве сельского хозяйства.
В этот день можно будет купить как традиционную продукцию, среди которой овощи, зелень, мед, картофель, мясо, рыба, молочка и квас, так и хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия краевых производителей.
Фермеры будут ждать покупателей с 8 до 15 часов на парковке у арены «Ерофей».
Напомним, 11 июня в Хабаровске состоится крестный ход. Из-за шествия в краевой столице перекроют движение транспорта на некоторых дорогах.
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