«Экзокисть», управляемая силой мысли, появилась в больнице Хабаровска Фото: минздрав Хабаровского края

В краевой больнице имени Сергеева в Хабаровске начала работу «Экзокисть». Это тренажер, управлять которым можно мысленными командами. Его изобрели ученые НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Пирогова. Цена разработки - около 10,1 миллиона рублей.

Тренажер помогает восстановить движение кистей, которое утратилось из-за травм или нарушений мозгового кровообращения, в основном, после перенесенного инсульта.

- Принцип работы чудо-новшества: пациенту необходимо воображать сжатие правой или левой рукой. Специальные датчики считают сигналы коры головного мозга, информация анализируется, что приводит к движению роботизированной кисти, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.

В этом году в больнице появится 22 единицы современной техники на 78 миллионов рублей.

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