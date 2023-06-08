Сотрудницу администрации осудили за пострадавшего на стройке мальчика в Магадане Фото: прокуратура Магаданской области

Спустя два года поставлена точка в деле об упавшем со стройки 10-летнем ребенке. Виновницей в этом стала бывшая начальница Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Женщину осудили за халатность, повлекшую по неосторожности тяжкий вред здоровью ребенка.

Напомним, в июле 2021 года ребенок играл на территории недостроя в микрорайоне Солнечный и упал с высоты. В итоге получил травмы, его доставили в больницу.

- Функциональным органом местного самоуправления не были приняты меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объект, - сказали в прокуратуре Магаданской области.

Городской суд вынес приговор: два года условно, два года запрещено работать на госслужбе, где нужно выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Чиновница пыталась подать апелляцию, но суд ее отклонил. Решение осталось неизменным и вступило в силу.

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