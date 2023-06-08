Мужчину, сбившего насмерть женщину на «Спутнике», арестовали в Хабаровске Фото: прокуратура Хабаровского края

Индустриальный суд Хабаровска решил заключить под стражу 53-летнего мужчину, ставшего виновником смертельной аварии. Он сбил на остановке «Спутник» женщину. Она умерла до приезда медиков.

Против водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.

- Вечером 6 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем марки Toyota Mark 2, потерял контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода за пределами проезжей части в районе автобусной остановки по улице Краснореченская, - напомнили в прокуратуре Хабаровского края.

Под стражей мужчина проведет два месяца. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Как выяснила «КП» - Хабаровск», экспертиза показала, что машину резко повернуло из-за грыжи в колесе. Водитель о неисправности, с которой запрещено выезжать на дорогу, прекрасно знал. Но все равно сел за руль, да еще и изрядно выпив.

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