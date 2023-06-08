Сергей Кравчук проверил, как восстанавливают детские лагеря в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук съездил в детский лагерь «Олимп». Два года назад его пришлось закрыть из-за состояния помещений. Сейчас строители возводят новую столовую. Корпуса будут модульными, все материалы для их возведения - местного производства.

- Наша задача – получить в 2024 году санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на открытие лагеря, тогда он будет включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории региона. Сейчас мы поставили подрядной организации задачу: сдать столовую в сентябре этого года, - сказал мэр Хабаровска.

Открыть свои двери для ребят лагерь должен уже в 2024 году, причем, в первую смену. Дети будут жить в двух корпусах на 40 мест каждый и ходить в столовую на 240 мест. Контроль за строительством мэр поручил своим замам и муниципальной службе заказчика по капремонту.

После ремонта «Олимпа» хабаровские власти будут курировать три муниципальных лагеря, которые находятся за городом. А пока ребята наслаждаются летом только в двух - «Мир детства» и «Олега Кошевого». В первую смену отдохнут шесть тысяч ребят, за все лето – 62 тысячи.

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