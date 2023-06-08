Национальный фестиваль пройдет в День России в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане отпразднуют День России национальным фестивалем «Территория дружбы». На нем запланирована дегустация блюд, конкурс частушек и многое другое. Начнется он в 12 часов в сквере 70-летия Магадана.

- Участниками праздника станут национальные объединения и общественные организации, деятельность которых способствует сохранению истории и культуры народов, проживающих в России, - рассказали в администрации города.

Гости фестиваля смогут попробовать блюда различных кухонь мира: русской, украинской, армянской, азербайджанской, бурятской, немецкой, узбекской, киргизской и народов Севера. Дегустация уже стала многолетней традицией мероприятия.

Все время будут работать выставки народного творчества, оружия и боевых доспехов. Желающие смогут научиться каллиграфии и рукоделию, посоревноваться в исполнении частушек, а также помочь мобилизованным. Не обойдется без спектаклей и ярких выступлений.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.