Подростки устроили ДТП с мопедом в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске произошла авария с двумя подростками. Дети решили прокатиться на мопеде, но поездка закончилась для них травмами.

Авария случилась вечером 8 июня на улице 1 220 километр. Ребята 14 и 15 лет ехали на мопеде, когда двухколесный транспорт перевернулся. Оба получили травмы, пока они находятся в больнице на обследовании. Теперь родителям девушки-водителя придется ответить по закону.

- Право на управление мопедами предоставляется лицам, достигшим 16 лет и имеющим водительское удостоверение категории «М». За управление несовершеннолетним водителем мопедом, не имеющим права управления соответствующей категории, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство помещается на специализированную стоянку, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

За передачу мопеда человеку без прав предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Также родителям грозит статья за неисполнение обязанностей по воспитанию.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.