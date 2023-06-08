Подростки устроили ДТП с мопедом в Хабаровске
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Хабаровске произошла авария с двумя подростками. Дети решили прокатиться на мопеде, но поездка закончилась для них травмами.
Авария случилась вечером 8 июня на улице 1 220 километр. Ребята 14 и 15 лет ехали на мопеде, когда двухколесный транспорт перевернулся. Оба получили травмы, пока они находятся в больнице на обследовании. Теперь родителям девушки-водителя придется ответить по закону.
- Право на управление мопедами предоставляется лицам, достигшим 16 лет и имеющим водительское удостоверение категории «М». За управление несовершеннолетним водителем мопедом, не имеющим права управления соответствующей категории, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство помещается на специализированную стоянку, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.
За передачу мопеда человеку без прав предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Также родителям грозит статья за неисполнение обязанностей по воспитанию.
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