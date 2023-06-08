Утону, но не брошу ее: пьяные мужчины испортили надувную лодку и не хотели без нее спасаться в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 8 июня спасателям МЧС Колымы поступила просьба о помощи. Трое мужчин застряли на воде в бухте Гертнера и не смогли эвакуироваться сами.

Оказалось, что они были пьяны и прокололи свою надувную лодку. Их спасение вызвало трудности у спасателей: выбираться без испорченного плавсредства они не хотели.

- Следует отметить, что главная задача МЧС России - спасти жизнь человека, попавшего в беду! Спасатели не оказывают помощь в эвакуации имущества, - сказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Да и напомнили: выходить в море даже после бокальчика игристого строго запрещено. Если попадете в беду, шанс выбраться самостоятельно стремится к нулю.

Между тем в Хабаровске на реке утонули две девочки. Подруги отправились купаться, нырнули в воду, а вынырнуть не смогли. Несколько часов спасатели искали их тела.

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