Грузовикам запретили ездить по трассе Хабаровского края с 8 июня
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском крае введен запрет на движение грузовиков категории N3 по некоторым участкам дорог. Об этом сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог.
Запрет начал свое действие с 17:30 8 июня. Он касается только тех большегрузов, масса которых больше 12 тонн.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем вас о введении временного ограничения движения грузового транспорта категории N3 на автомобильной дороге «с. Селихино - с. Снежный - п. Уктур», - сказали представители управления.
Ограничение распространяется только на участок 0 – 43 километры, который находится в районе поселка Снежный. До какого времени будет действовать запрет, пока не сообщается.
Напомним, в Хабаровске 11 июня пройдет Крестный ход. В связи с этим некоторые дороги краевой столицы перекроют для движения.
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