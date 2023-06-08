Грузовикам запретили ездить по трассе Хабаровского края с 8 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае введен запрет на движение грузовиков категории N3 по некоторым участкам дорог. Об этом сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог.

Запрет начал свое действие с 17:30 8 июня. Он касается только тех большегрузов, масса которых больше 12 тонн.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем вас о введении временного ограничения движения грузового транспорта категории N3 на автомобильной дороге «с. Селихино - с. Снежный - п. Уктур», - сказали представители управления.

Ограничение распространяется только на участок 0 – 43 километры, который находится в районе поселка Снежный. До какого времени будет действовать запрет, пока не сообщается.

Напомним, в Хабаровске 11 июня пройдет Крестный ход. В связи с этим некоторые дороги краевой столицы перекроют для движения.

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