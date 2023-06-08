Вячеслав Бутусов и «Пикник» выступят на фестивале «Рок над Амуром» в Хабаровске Фото: сайт фестиваля

В Хабаровске стартовал прием заявок на третий фестиваль «Рок над Амуром». Жюри будут отсматривать артистов, среди которых знаменитые певцы, музыканты и продюсеры. В финал выйдут только три команды - лучшие из лучших. Они смогут побороться за главный приз – запись собственного альбома.

Фестиваль состоится 26 августа на площадке около Арены «Ерофей». Его хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. Также для хабаровчан выступят такие известные группы как «Орден Славы», «МультFильмы» и «Пикник». С ними на сцену выйдут победители прошлогодних фестивалей: хабаровская группа «Двадцать» и «Сезон Dождей» из Улан-Удэ.

- «Рок над Амуром» - это не только возможность для хабаровчан увидеть легендарных исполнителей, это, в первую очередь, возможность для наших музыкантов получить шанс на развитие своего творчества. И мы делаем все, чтобы они со временем заняли свое место на музыкальном Олимпе страны, - сказал министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Впервые фестиваль прошел в 2021 году. Инициатором его проведения выступил губернатор Хабаровского края. В прошлом году его посетили почти 50 тысяч человек. Вход свободный.

Прием заявок доступен на сайте мероприятия.

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