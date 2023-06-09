Что случилось в Хабаровске в ночь на 9 июня

Несчастный случай на воде унес жизни двух детей в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске устанавливают обстоятельства смерти двух подростков, которые утонули в реке 8 июня. Девочки нырнули в Амур недалеко от лодочной станции и пропали из поля зрения подруг, которые остались на берегу. Позже их тела нашли спасатели.

53-летнего мужчину, который насмерть сбил женщину на остановке «Спутник», арестовали. На него завели дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Подозреваемого взяли под стражу на два месяца.

В Хабаровске продолжаются поиски дезориентированного 50-летнего мужчины, который пропал в Краснофлотском районе. Волонтеры осматривают улицы и подвалы домов, опрашивают людей на улице, но пока нет никаких зацепок.

Стало известно состояние годовалой кошки Маси, которую хозяйка неделю назад нашла в ожогах и с перебитой лапкой на пороге дома. Женщина подозревает, что ее питомицу замучили местные дети. Животное все еще находится в тяжелом состоянии. Кошке ампутировали лапу и наложили десятки швов.

Возобновились перелеты из Хабаровска в Минводы. Самолет уже совершил первый рейс после 10-летнего перерыва.

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