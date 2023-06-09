Летний отдых детей обсудили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Представители Общественной палаты Хабаровска обсудили организацию летнего оздоровительного отдыха детей. В городе досуг во время школьных каникул обеспечивают лагеря, учреждения допобразования, кружки и секции.

- По статистике, 80 процентов детей летом остается в городе. Для них мы обеспечиваем все условия для отдыха. Наши учреждения подготовили для ребят массу мастер-классов. Во время каникул будут заняты около 63 тысяч детей, - сказала глава управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

В 2023 году лагеря с дневным пребыванием примут больше восьми тысяч детей. Также для отдыха в городе будут работать 80 учреждений образования и спорта. В двух загородных лагерях «Мир детства» и «Изумрудный город» отдохнут более 2,5 тысячи человек.

- Впервые в Хабаровске в школе №47 дети с аутизмом отдыхают в пришкольном лагере. С ними работают тьюторы. Дети получают опыт социализации, а родители имеют возможность заниматься делами, - добавила Татьяна Матвеенкова.

Участники заседания поблагодарили всех педагогов, которые помогают организовывать летний отдых для школьников.

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