Двое подростков пострадали при падении с мопеда в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

8 июня в Хабаровске на улице 1220 километр случилась авария с мопедом. Двое подростков пострадали при падении с байка. За рулем находилась 15-летняя девушка, а на пассажирском сиденье - 14-летний юноша. Парня доставили в больницу на обследование.

- Госавтоинспекция напоминает, что право на управление мопедами имеют лица, достигшие 16 лет и имеющие водительское удостоверение категории «М», - прокомментировали в УГИБДД по Хабаровску.

За подобное нарушение водителя могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей, а мопед поместить на спецстоянку. Человеку, который предоставил байк несовершеннолетним, также грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, родителей или опекунов привлекают к административной ответственности.

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