Шесть тысяч деревьев высадили участники акции «Сад памяти» в Хабаровском крае

Шесть тысяч деревьев высадили участники акции «Сад памяти» Фото: минлесхоз Хабаровского края

Акция «Сад памяти» посвящена героям Великой Отечественной войны, которые погибли, сражаясь за Родину. В честь бойцов, отдавших жизни за будущее своих детей, участники мероприятия высаживают деревья. Весной 2023 года к акции присоединились 11 регионов Хабаровского края, высадив в общей сложности больше шести тысяч деревьев на семи гектарах.

- Среди участников «Сада памяти» сотрудники лесничеств и лесных хозяйств, представители власти, волонтеры, школьники, студенты и просто неравнодушные люди. Они посадили сотни молодых кедров, лиственниц, елей, рябин и берез, - рассказали в минлесхозе Хабаровского края.

В Верхнебуреинском районе высажено около тысячи саженцев кедра. В Чегдомыне привокзальную площадь и территорию у районной администрации украсят около сотни молодых ясеней. В Ванино заложили аллею из 50 саженцев пихты и березы. А в Советской Гавани посадили 250 деревьев: сосен, кленов и дубов. Всего в 2023 году планируется высадить не меньше 10 тысяч саженцев.

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