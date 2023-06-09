Фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске Фото: Елизавета СУХОВА

В 2023 году хабаровчан снова порадуют масштабным фестивалем тяжелой музыки. «Рок над Амуром» прогремит уже в августе. Зрителей ждет грандиозный концерт, на котором выступят легенды отечественной музыки и молодые звезды Дальнего Востока.

Фестиваль пройдет 26 августа на площадке возле арены «Ерофей». На сцену выйдут специальные гости, которыми станут: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», «Пикник» и «МультFильмы». К ним присоединится хабаровская группа «Двадцать», ставшая победителем самого первого фестиваля «Рок над Амуром». Будет и победитель предыдущего фестиваля, группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ.

Исполнители могут подать заявку на участие на сайте проекта rocknadamurom.ru. Жюри выберет трех претендентов, которые также смогут выступить на сцене вместе со звездами Дальнего Востока.

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