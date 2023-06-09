Следственный комитет завел уголовное дело после гибели двух девочек на реке в Хабаровске

Тела достали со дна реки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Следственный комитет Индустриального района Хабаровска завел уголовное дело после того, как две девочки утонули в реке 8 июня. 12-летняя и 13-летняя подруги купались у лодочной станции №7. Плавание в этом месте было запрещено. Приятельницы нырнули в воду, но на поверхность выбраться больше не смогли, их тела достали со дна водоема.

Установлено, что в тот день у станции собралась компания подростков. Дети веселились и купались, никто не думал, чем обернется эта затея. Около 15:30 две девочки одновременно нырнули в воду и пропали.

Причины, по которым две подруги не смогли выбраться на берег, еще выясняются. Известно, что оставшиеся на суше девочки испугались, увидев, что ровесницы не выбрались из воды. Они и вызвали на место службу спасения, но было уже поздно.

Спасатели проводили поиски несколько часов. Тело одной из девочек смогли найти через пару часов. Тело второй достали позже, около 18:00. Психологи ГУ МЧС России по Хабаровскому краю оказали родственникам погибших подростков психологическую помощь.

- Следственным отделом заведено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ход расследования контролирует прокуратура Хабаровского края. В день трагедии 8 июня на месте работал прокурор Индустриального района Илья Блудов. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку деятельности местной администрации и системы профилактики несовершеннолетних.

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