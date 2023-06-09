Полиция поймала двоих угонщиков в Хабаровске

Полиция поймала двух угонщиков в Хабаровске
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Полицейским удалось вычислить и задержать двоих мужчин, которые угоняли машины в Хабаровске. Первый орудовал в районе Красной речки. Он пообещал женщине отремонтировать ее иномарку, взял ключи и поехал кататься по городу. На Ленинградской 40-летний хабаровчанин попал в ДТП и разбил чужую машину. Приехавшие на место аварии полицейские задержали мужчину. Оказалось, что он уже не раз привлекался за угоны и пьяное вождение. Его водворили в спецприемник до оглашения приговора суда.
Во втором случае задержанным стал 18-летний парень, который подозревается в угоне мопеда за 60 тысяч рублей. Он уехал на байке, который был припаркован во дворе дома на Павла Морозова. Позже брошенный мопед полицейские нашли на Строительной улице. Молодого человека поймали и взяли с него подписку о невыезде до конца следствия.
Обоим угонщикам грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
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