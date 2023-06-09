Отдых на пляже в Смидовичском районе официально разрешили в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Представители МЧС, полиции и местной власти побывали с проверкой на базе отдыха ICE NEW в поселке Приамурском в Смидовичском районе ЕАО. Специалисты официально разрешили учреждению принимать гостей в 2023 году.

- При проверке особое внимание уделялось обеспечению безопасного отдыха людей. База оснащена необходимыми спасательными средствами, снаряжение исправно и готово для оказания помощи, на берегу установлен стенд с правилами безопасности. Документация тоже в порядке. В водоеме купаться запрещено, но на территории есть три закрытых бассейна, – сказал представитель Центра ГИМС МЧС России по ЕАО Александр Колос.

База отдыха откроется 10 июня. Она сможет принимать до 100 человек в день.

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