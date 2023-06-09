Представлялся мастером: мужчина под видом сантехника проникал в квартиры жителей Амурска

Лжесантехника приговорили к шести годам колонии в Хабаровском крае
Фото: Евгения ГУСЕВА
Суд вынес приговор мужчине, который проникал в квартиры жителей Амурска под видом сантехника. Орудовал преступник с марта по август 2022 года, а его жертвами за это время стали три человека.
33-летний комсомольчанин приехал в Амурск. Вместо того чтобы найти нормальную работу, он решил пойти «легким» путем. Мужчина наведывался в квартиры домов на проспектах Мира и Комсомольском, убеждая жильцов, что он сантехник. Обманутые люди впускали его для осмотра счетчиков. Немного повозившись возле оборудования, лжемастер говорил, что нужен ремонт приборов, а потом делал вид, что чинит их. После «обслуживания» он брал деньги с потерпевших.
Казавшая прибыльной схема заработка с треском провалилась. Мужчина успел похитить 14 тысяч рублей, которые в итоге стали ценой его свободы.
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