Представлялся мастером: мужчина под видом сантехника проникал в квартиры жителей Амурска

Лжесантехника приговорили к шести годам колонии в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд вынес приговор мужчине, который проникал в квартиры жителей Амурска под видом сантехника. Орудовал преступник с марта по август 2022 года, а его жертвами за это время стали три человека.

33-летний комсомольчанин приехал в Амурск. Вместо того чтобы найти нормальную работу, он решил пойти «легким» путем. Мужчина наведывался в квартиры домов на проспектах Мира и Комсомольском, убеждая жильцов, что он сантехник. Обманутые люди впускали его для осмотра счетчиков. Немного повозившись возле оборудования, лжемастер говорил, что нужен ремонт приборов, а потом делал вид, что чинит их. После «обслуживания» он брал деньги с потерпевших.

Казавшая прибыльной схема заработка с треском провалилась. Мужчина успел похитить 14 тысяч рублей, которые в итоге стали ценой его свободы.

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