Не может говорить и потерян в пространстве: в Хабаровске третий день ищут бродящего по улицам мужчину

Тимофею Пелишенко может требоваться помощь врачей. Фото: «Лига Спас»

Полиция и добровольцы продолжают поиски 50-летнего Тимофея Пелишенко. Мужчина дезориентирован и, по последним данным, не разговаривает. Недавно его видели очевидцы и сняли на видео.

Хабаровчанин пропал в районе Тихоокеанской улицы 7 июня. Он внезапно исчез со двора и до сих пор не вернулся. Тимофею Пелишенко может требоваться помощь врачей, поэтому каждый отклик очень важен.

- Нужны еще отклики. В городском поиске при постоянном передвижении человека это имеет большое значение. Может находиться где угодно и в любом районе города, - рассказала «КП» - Хабаровск» одна из поисковиков Добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Рост Тимофея Пелишенко 170-175 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие черные волосы и карие глаза. Носит очки для зрения. Мужчина ушел из дома в синей ветровке с капюшоном, зеленой футболке, темно-синих классических брюках и синих мокасинах с белой подошвой (как на фотографии).

Огромным плюсом будет помощь в распространении ориентировки. Фото: «Лига Спас»

Добровольцы призывают хабаровчан обращать внимание на скамейки и бордюры, подходить к бредущим вдоль дороги людям. Также огромным плюсом будет помощь в распространении ориентировки. Сообщить какую-либо информацию о местонахождении Тимофея можно по телефону по телефону: +7 914-167-37-77.

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