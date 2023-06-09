О правилах использования беспилотников расскажут жителям Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

19 июня в Хабаровске пройдет горячая линия по вопросам использования беспилотников. Жители краевой столицы смогут получить ответы на интересующие вопросы по этой теме.

- 19 июня 2023 года с 10 до 11 часов управление промышленности, транспорта, связи Хабаровска проведет телефонную горячую линию на тему «Порядок представления разрешения на проведение авиационных работ, полетов беспилотных воздушных судов над территорией города, - рассказали в мэрии города.

Телефон для звонков: 30-28-88. Отвечать на вопросы хабаровчан будет главный специалист отдела по работе с предприятиями транспортной отрасли Виктор Анатольевич Рощин.

Напомним, в Хабаровском крае планируют запустить производство беспилотников. Власти ищут компанию, которая займется этим на территории региона.

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