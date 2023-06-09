Тихоокеанский металлургический комбинат построят в Хабаровском крае Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Проект Тихоокеанского металлургического комбината запустят в Хабаровском крае в 2023 году. Об этом сказал губернатор региона во время заседания совета Дальневосточного федерального округа.

- За первые пять месяцев 2023 года объем инвестиций в реальный сектор экономики увеличен в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. И это несмотря на то, что прошлый год для региона был рекордным: началась реализация проектов РЖД, строительство Тихоокеанской железной дороги и нового порта Эльга. Сюда же относится Малмыжский ГОК «Русской медной компании». В марте 2024 года планируем его запуск. Также ожидается вторая очередь крупнейшего горно-металлургического комбината в Амурске. Параллельно в 2023 году запускаем новый проект - Тихоокеанский металлургический комбинат. Его мощность в три раза превысит объемы легендарной мариупольской «Азовстали», - сказал Михаил Дегтярев.

Во время встречи участники совета отметили, что Дальний Восток остается лидером по привлечению инвестиций на душу населения. Объем фактических вложений в проекты с господдержкой составил 3,2 триллиона рублей. Введено в эксплуатацию 636 проектов, создано 118 тысяч рабочих мест. В целом в крае рост фиксируется по всем основным показателям.

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