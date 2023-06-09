Виктор Руденко из Хабаровска выиграл Чемпионат Азии и Океании по самбо Фото: минспорта Хабаровского края

Чемпионат Азии и Океании по самбо прошел в Казахстане. За победу боролись спортсмены с проблемами зрения из 14 стран. Подобные соревнования состоялись впервые. Участие в них принимали и мужчины, и женщины. В весовой категории до 79 килограммов среди мужчин победу одержал хабаровчанин Виктор Руденко. Он стал лучшим из 12 спортсменов, которые соревновались в этой категории.

- Эти соревнования были отборочными на Всемирные игры боевых искусств, которые пройдут в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд с 21 по 30 октября 2023 года, - сказал тренер спортсмена Роман Халиков.

Виктор Руденко - воспитанник Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва. Осенью он поедет в Саудовскую Аравию, где будет представлять Россию на всемирных соревнованиях.

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