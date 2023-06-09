Шесть проектов от Хабаровского края отобрали на Всероссийский форум Фото: минэкономразвития Хабаровского края
Шесть лучших проектов, которые предложили участники из Хабаровского края, могут представить регион на Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет в Москве 28-29 июня. Всего в стране будет отобрана тысяча идей, из которых только 100 представят на финальном мероприятии. В рамках форума также пройдет конкурс перспективных брендов. Лучшие 10 идей и пять брендов авторы презентуют лично президенту на пленарном заседании.
В шестерку лучших проектов Хабаровского края вошли:
- полигон креативных компетенций;
- дальневосточный кластер авиационных компетенций в международном аэропорту Хабаровск;
- настольная игра-викторина «Вверх по Амуру»;
- этническая деревня «Хагдун андахасал» («Дом друзей»);
- цифровой кампус;
- голосовой ассистент на базе ИИ.
Эти проекты были отобраны из поступивших 165 заявок от жителей Хабаровского края и 28 заявок от предприятий на участие в конкурсе брендов.
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