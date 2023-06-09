Депутаты Хабаровского края обеспокоились дорогими продуктами в удаленных селах Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось заседание закдумы, на котором депутаты обсудили развитие торговли в регионе. Замминистра промышленности и торговли края Дмитрий Тенетко рассказал о результатах работы по региональной госпрограмме «Развитие потребительского рынка в Хабаровском крае».

В регионе стало больше магазинов формата шаговой доступности, появились торговые точки федеральной сети, развивается сеть дискаунтеров и практика онлайн-продаж. В Вяземском, Нанайском, Ульчском и Верхнебуреинском муниципальных районах работает проект «Автолавки в село». Жители региона пользуются скидками в 87 магазинах по «Карте жителя Хабаровского края». Также продолжается реализация программы «Доступная рыба».

Краевой минпромторг продолжает поддерживать местных производителей продукции. Для этого созданы проекты «Выбирай свое», «Выбираю Хабаровское» и «Фермерский островок».

Обеспокоенность депутатов вызвали высокие цены на продукты в отдаленных районах Хабаровского края. Расходы на доставку товаров сильно влияют на их итоговую стоимость. Из-за этого падает покупательская способность населения.

Также на заседании депутаты уделили особое внимание вопросам доставки продуктов в вахтовые поселки и усиленному контролю за оборотом алкоголя в связи с недавним массовым отравлением людей в центральных регионах России.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.