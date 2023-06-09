Сломал забор и ульи: медведя заметили в биробиджанском селе

Сломал забор и улья: медведя заметили в биробиджанском селе
Фото: Андрей АБРАМОВ
Администрация Биробиджанского района предупреждает жителей сел быть аккуратней и не ходить в леса и на окраины. Причиной тому стал медведь, которого заметили около Петровки 8 июня.
Хищник не был приличным гостем: он сломал забор и повредил ульи с пчелами. Сейчас специалисты занимаются его обезвреживанием.
- Отстрел диких животных может осуществляться строго в соответствии с законом, - сказали в администрации Биробиджанского района.
А пока людей просят быть внимательными - если кто-то увидит медведей в населенных пунктах, звоните в одну из служб:
- ЕДДС Биробиджанского района: 8 (42622) 2-10-68, 8 924-747- 71-12.
- ОГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемым природным территориям Еврейской автономной области»: 8 (42622) 4-68-42.
- Единая служба спасения: 112.
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