Умер ветеран из Хабаровского края Григорий Иванов Фото: Сергей Нагорняк

Вечером 8 июня в Ванино умер Григорий Иванов, ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Сергей Нагорняк.

Григорий Фионович родился еще до войны в селе Соболи Сибирского края. В 1943 году его призвали в армию, после службы он попал в стрелковый полк.

- Григорий Иванов участвовал в освобождении Барановичей, Слонима, Белостока, Беларуси, Литвы и Латвии, в штурме крепости Кенингсберг. Это большая утрата для всех нас. Он прожил достойную жизнь длиной почти в целый век, - сказал Сергей Нагорняк.

Ветерана наградили орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.», «За освобождение Беларуси» - и это еще не весь список. Григорий Иванов был почетным гражданином Ванинского района, где жил с ноября 1960 года. Работал в воинских частях, в свободное время писал стихи. На пенсии работал с молодежью и продолжал творить.

Знакомые вспоминают Григория Иванова как человека с открытым и добрым сердцем. После него осталась память – его стихи, его рассказы о войне.

Прощание с Григорием Фионовичем состоится 11 июня, с 12 до 13 часов в здании администрации Ванинского района: Ванино, площадь Мира, 1.

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