ЦУР Хабаровского края научил вести госпаблики специалистов Николаевска Фото: ЦУР Хабаровского края

В молодежном экологическом коворкинге «Зеленое место» в Николаевске-на-Амуре 8 июня собрались специалисты учреждений района. Для них сотрудники Центра управления регионом Хабаровского края провели обучение по ведению госпабликов.

Новые знания получили 28 человек. Это администраторы страничек школ, детских садов, домов культуры, администрации и других учреждений. Обучение провела руководитель ЦУР Ирина Онищук. Она рассказала о новых законах в этой сфере, основных подходах и требованиях, а также функциях системы «Госпаблики». Кроме того, на примерах она разобрала лучшие практики и кейсы, показала чат-бот по брендированию аккаунтов.

- Мы поговорили о том, как вести официальные страницы в социальных сетях, как работать с контентом, какие есть основные критерии качества и требования к ведению официальных аккаунтов. Также поработали с написанием текстов, закрепили эти знания и навыки на практике, - рассказала Ирина Онищук.

Для участников провели кейс-турнир. За короткое время они должны были применить полученные знания и создать несколько постов на заданную тему. Готовые работы разобрали, специалисты получили обратную связь от эксперта.

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